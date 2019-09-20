СКР: состояние раненных северокорейскими браконьерами российских пограничников стабильно

20.09.19 12:01

© РИА Новости. ФСБ РФ

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Четверо пограничников, раненных в результате нападения северокорейских браконьеров в Японском море, находятся в больницах Владивостока, их состояние стабильное, сообщили "Интерфаксу" в СКР в пятницу.

"Пострадавшие (пограничники) находятся на стационарном лечении в медучреждениях Владивостока, их состояние оценивается как стабильное", - отметили в СКР.

Как сообщалось, 17 сентября в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) в ходе проведения мероприятий по охране морских биоресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны и более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел. В ФСБ сообщили, что экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Пострадали четверо военнослужащих, все они госпитализированы, находятся в стабильном состоянии.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю после нападения на них северокорейских браконьеров. Дело возбуждено по ст.317 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.

После инцидента в Японском море российские пограничники задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов. Задержан 161 гражданин КНДР.