Правозащитники не нашли якутского шамана в психдиспансере

20.09.19 12:00

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Якутский республиканский психоневрологический диспансер не подтвердил информацию о госпитализации самопровозглашенного шамана Александра Габышева, которую в пятницу распространило министерство здравоохранения Якутии.

"Наш адвокат находится на месте. В психоневрологическом диспансере ему сказали, что такой пациент к ним не поступал. Просят направить адвокатский запрос, документ уже подготовлен и в течение сегодняшнего дня будет передан", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Кроме того, по его словам, адвокату организации в якутских управлениях МВД, СКР и ФСБ заявили об отсутствии в их производстве уголовных дел против Габышева.

Ранее МВД республики Бурятии, на территории которой 19 сентября задержали шамана, сообщало, что он находился в розыске за совершение преступления в Якутии, и его доставили авиарейсом из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

"Адвокат готовит запросы в эти ведомства. Рассчитываем их передать сегодня", - сказал Прянишников.

Yазывающий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. Управление МВД по республике Бурятия заявило, что Габышев находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии, и его отправят по запросу властей в Якутск для проведения следственных действий. В чем именно подозревается задержанный, в ведомстве не уточнили.

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где ему будут проведены "экспертные мероприятия".