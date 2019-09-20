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20.09.19 12:19
Главой Крыма единогласно избран Аксенов
"74 голоса "за". Решение единогласное", - подвел итоги голосования спикер парламента Владимир Константинов.
Помимо Аксенова, на пост главы Крыма были выдвинуты руководитель регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. Они получили пять и 10 голосов депутатов соответственно.
Как заявил Аксенов перед голосованием, его обязанность - продолжить "историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны".
"Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира. Это задача, которая имеет не только экономическое, но и геополитическое и цивилизационное измерение", - отметил он.
Избранный глава Крыма сразу после голосования депутатов в торжественной обстановке вступает в должность.
В соответствии с Конституцией Крыма, глава избирается на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд.
Совет министров республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой - таким образом правительство региона должно в пятницу уйти в отставку и продолжить исполнять обязанности до формирования нового состава.
Глава республики может совмещать свою должность с постом председателя Совета министров. С 2014 года все эти полномочия исполнял Аксенов, однако в этом году стало известно, что в случае избрания он может отказаться от совмещения.
В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.
Аксенов, уроженец Молдавской ССР, избирался в Госсовет как лидер партийного списка "Единой России", однако после подведения итогов выборов отказался от мандата.
По информации с сайта крымского правительства, он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище (но не получил диплом из-за отказа принести присягу украинскому государству) и Университет экономики и управления. С 1993 по 2014 год работал заместителем директора трех частных компаний. В 2010 году возглавил партию "Русское Единство" и был избран депутатом Верховного совета Автономной республики Крым.
Аксенов возглавил регион зимой 2014 года - в переходный период перед присоединением полуострова к РФ. На первый срок главы был избран по итогам голосования депутатов 9 октября 2014 года.
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
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