Калининградский губернатор видит в словах генерала США новую попытку обострить военно-политическую ситуацию вокруг региона

20.09.19 12:22

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 сентября. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области спокойно восприняли заявление американских военных относительно преодоления систем ПВО региона, и считают, что в НАТО переоценивают свои силы, заявил "Интерфаксу" губернатор Антон Алиханов.

"Нет сомнения, что американский генерал озвучил планы НАТО, которые существовали в этом блоке с момента, как перестал существовать Варшавский договор. Почему он это сделал сейчас? Наверно, нужен новый виток обострения политической ситуации вокруг России, в частности, Калининградской области. Намеренно не говорю, что военной ситуации, так как силы и средства Балтийского флота, о которых упомянул генерал, в регионе обладают всем необходимым, чтобы не допустить реальной агрессии", - отметил Алиханов.

По его словам, в регионе спокойно отнеслись к "этой плановой военной браваде". "Более того, упоминание американским генералом интегрированной системы ПВО говорит о том, что они сами себя пытаются одновременно запугать и подбодрить, настраивая на воинственный тон. Но мы-то их не боимся и сами не пугаем своих соседей. В Калининградской области военные находятся как раз для того, чтобы у таких "планировщиков" не возникло желания нажать на спусковой крючок", - добавил губернатор.

"Пусть читают книги по истории России, которая всем захватчикам и недругам всегда отвечала достойно. Планировать нападение - это одно, а разгром и отступление - другое", - заявил Алиханов.

Ранее стало известно о заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о том, что российские войска, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с чем ВВС США подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО. "Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", - цитирует военачальника издание Breaking Defense.

"Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы и... будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать", - сказал генерал.