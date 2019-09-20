Глава администрации Тулы Авилов покидает свой пост

20.09.19 13:07

Фото пресс-службы администрации Тулы

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава администрации города Тулы Евгений Авилов заявил об уходе с должности.

"В ближайшее время в руководстве города произойдут кадровые перемены. Будет новый председатель Тульской городской Думы и новый глава городской администрации. Я написал заявление о сложении полномочий главы администрации города Тулы и об отказе от мандата депутата Тульской городской Думы", - сообщил Авилов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Он уточнил, что планирует в дальнейшем заниматься бизнесом.

"Более 18 лет я отработал в городе - и депутатом, и главой города, и главой администрации. Теперь планирую попробовать себя в новом качестве. Использовать свои знания и опыт для развития экономики и предпринимательства нашего города", - отметил он.

Авилов был утвержден главой администрации города в декабре 2012 года, осенью 2014 года его полномочия были продлены на пять лет.

Ранее сообщалось, что пост главы Тулы покидает 69-летний Юрий Цкипури, избранный депутатом Тульской областной думы в сентябре нынешнего года.