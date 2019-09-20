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20.09.19 17:43
Актер Устинов покинул СИЗО
"Решение Тверского суда Москвы об оставлении без изменений меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Устинова по приговору Тверского суда Москвы от 16 сентября 2019 года отменить. Избрать в отношении Устинова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения его дела в суде апелляционной инстанции. Освободить Устинова из-под стражи", - говорится в решении Мосгорсуда.
Мосгорсуд пришел к выводу, что Устинов не будет скрываться от суда и мешать производству по его делу. Также суд учел положительные характеристики актера с места проживания, срочной службы, которую он проходил в Росгвардии, а также личное поручительство от народного артиста РФ Константина Райкина.
Его отпустили из СИЗО вечером 20 сентября.
"Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
О направлении ходатайства Генпрокуратуры в Мосгорсуд стало известно накануне. Как сообщил "Интерфаксу" адвокат актера Анатолий Кучерена, он обратился в ведомство с соответствующей просьбой.
Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточнила "Интерфаксу", что все необходимые документы, связанные с изменением меры пресечения актеру Павлу Устинову будут направлены в следственный изолятор в пятницу.
"Необходимые документы будут направлены в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве в течение дня", - сказала Солопова.
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).
Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".
Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.
Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".
Приговор Устинову пока не вступил в силу, поскольку был обжалован. Рассмотрение апелляции на приговор намечено в Мосгорсуде на 26 сентября.
Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.
Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.
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Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
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Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
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