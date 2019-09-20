Отопительный сезон в Петербурге стартует 24 сентября

20.09.19 13:17

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон в Санкт-Петербурге официально начнётся во вторник, 24 сентября, теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий, сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике.

Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой и прогнозом синоптиков о планомерном похолодании.

С 16 сентября в Санкт-Петербург перешел в режим периодического протапливания. Началось подключение дошкольных и средних образовательных учреждений, организаций здравоохранения и социальной защиты, а также многоквартирных жилых домов.

К пятнице к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов, говорится в сообщении.