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Изменили меру пресечения: за осужденного актера Устинова попросила Генпрокуратура
   
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20.09.19 13:33

СПЧ призывает изменить судебную систему в России

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
20 сентября. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обсудит на ближайшем заседании с президентом РФ изменение судебной системы, заявил зампредседателя СПЧ Евгений Бобров.

"Совет приветствует освобождение под подписку о невыезде (актера Павла) Устинова. В целом судебная система в очередной раз продемонстрировала свою полную некомпетентность и профнепригодность, приговорив его в первой инстанции к такому наказанию. В дальнейшем прислушались к мнению общества, вынесли справедливое решение", - сказал Бобров "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что, скорее всего, в понедельник приговор Устинову будет отменён, либо наказание будет переведено в условное, что "опять-таки говорит о некомпетентности судебной системы, и эти проблемы мы будем обсуждать на ближайшем заседании с участием президента".

На одном из совещаний в СПЧ его "коллеги сошлись во мнении, что судебная система представляет собой сейчас довольно разнузданное зрелище, нужно кардинально ее менять, чем быстрее, тем лучше".

В пятницу Мосгорсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.

Приговор был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции шесть лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

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