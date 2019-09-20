Госдума подготовит поправки в законы для введения ответственности для Facebook и Google за вмешательство во внутренние дела РФ

20.09.19 14:50

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 сентября. Interfax-Russia.ru - В разработке поправок, предусматривающих ответственность иностранных ресурсов за нарушение российского законодательства, будет участвовать Генпрокуратура и МИД, заявил руководитель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Мы намерены определиться с этими ресурсами - как они далее планируют работать на территории нашей страны", - сказал Пискарев журналистам в пятницу, касаясь вопроса о вмешательстве Google и Facebook в избирательный процесс в России.

Он отметил, что, несмотря на то, что Роскомнадзор и ЦИК зафиксировали со стороны упомянутых ресурсов нарушения законодательства в единый день голосования, "есть один тонкий момент - вся повестка формируется за границей, в Америке".

"У нас нет полноценного, политически значимого офиса, с которым можно вести диалог, поэтому есть необходимость нам проработать законодательные инициативы, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по нашему, российскому, законодательству тогда, когда они нарушают закон", - отметил Пискарев.

Представители Google и Facebook приглашены на заседание комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ 27 сентября.

"У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook, даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется. Тем не менее, хотелось бы с ними поговорить о том, почему это происходит, как тогда надо реагировать на явные нарушения российского законодательства?"- заявил Пискарев после заседания комиссии в пятницу.

Позже он уточнил, что приглашение будет отправлено в ближайшее дни.

Также депутаты к этому заседанию ждут ответа от Deutsche Welle.

"Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы или не приедут, если не приедут, то мы без них обойдемся и проведем наше заседание 27 сентября",- сказал Пискарев.

На заседании комиссии в пятницу присутствовали представители ЦИК, Роскомнадзора и Минюста, а также МИД России, на нем должны были быть рассмотрены новые материалы.