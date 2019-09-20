Топилин: Ингушетия, Чечня и Дагестан лидируют по рождаемости в РФ

20.09.19 15:14

© РИА Новости. Владимир Богатырев

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал три субъекта СКФО, где рождаемость выше, чем в других субъектах России.

"С учетом специфики северокавказских республик традиционно рождаемость достаточно высокая, особенно в Чеченской республике, Дагестане и здесь, в Ингушетии. В ряде регионов она ниже, но вместе с тем это более высокие показатели, чем в России", - сказал Топилин на совещании по вопросам реализации нацпроекта "Демография" и снижения уровня бедности в субъектах СКФО в Магасе.

Глава Минтруда отметил, что эту тенденцию очень важно поддержать, сохранять и двигаться в позитивном направлении.

"Хотелось бы отметить, что у нас в этом году рост численности рождений наблюдается в Ингушетии, но ниже чем в прошлом году. Карачаево-Черкесия в этом году демонстрирует небольшой рост рождений, что тоже отрадно", - добавил министр.

При этом он сообщил, что в следующем году будут изменения длительности продолжения выплат пособий на первого и второго ребенка.

По данным пресс-службы главы республики, Топилин в Магасе проводит совещание по вопросам реализации нацпроекта "Демография" и достижении до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению бедности в субъектах РФ, входящих в состав СКФО.

После совещания Топилин посетит ряд объектов в республике.