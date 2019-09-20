В дагестанской колонии пытались устроить бунт

20.09.19 15:36

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20 сентября. Interfax-Russia.ru - Несколько осужденных пытались организовать бунт в колонии в Дагестане, в настоящее время ситуация стабильная, сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

"Несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации", - говорится в сообщении.

Руководством колонии совместно с работниками прокуратуры проведены переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий.

"Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств", - отметили в УФСИН.