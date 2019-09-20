Центр медицинской радиологии открылся в ульяновском Димитровграде

20.09.19 16:42

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде (Ульяновская область) в пятницу принял восемь первых пациентов, нуждающихся в протонной терапии.

На сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщается, что пациенты прошли отбор по ряду медицинских критериев. Это будут больные со злокачественными новообразованиями печени, предстательной железы, глаз, головного мозга .

"Клиническая апробация (пациентов-ИФ) будет проведена с соблюдением этических принципов, на основе добровольного согласия и действующих нормативных требований", - говорится в сообщении.

В дальнейшем протонный центр ежегодно планирует принимать 1,2 тыс. пациентов в год, а радиологический блок - до 20 тыс.

"Проект центра является самым крупным в Европе. Это уникальный комплекс замкнутого цикла, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, проект по созданию Центра медицинской радиологии реализуется на территории Димитровграда по государственной программе в рамках исполнения поручения президента РФ.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркивал значимость ядерного-инновационного кластера для развития науки, промышленности и социальной сферы моногорода Димитровграда и региона в целом. Морозов также отмечал, что центр планирует предоставлять квалифицированную медицинскую помощь не только жителям России, но и представителям стран СНГ, которые сейчас выезжают на лечение чаще всего в Чехию.

В апреле 2019 года глава ФМБА Владимир Уйба сообщал на пресс-конференции, что центр будет поэтапно введен в эксплуатацию, приступит к полноценной работе с конца 2020 года. При этом все пациенты в центре будут лечиться за счет ОМС, отмечал Уйба.