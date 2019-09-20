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20.09.19 17:39

Медведев утвердил стратегию развития туризма в РФ

© РИА Новости. Александр Астафьев
20 сентября. Interfax-Russia.ru – Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года.

"Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - сказал Медведев журналистам на острове Липно, куда он приехал после участия в урбанистическом форуме в Новгороде.

Глава правительства осмотрел уникальный памятник древнерусского зодчества храм Николы на Липне 13 века.

Медведев отметил, что "такие места, как и масса других значимых мест в нашей стране, должны быть притягательны и для тех, кто совершает паломнические визиты, и просто для того, чтобы развивать туризм.

"Причем туризм не только большой, но и региональный, и в малых городах. Как, например, на острове, где мы находимся", - добавил он.

"Для того чтобы все это делать, нужен документ. Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года", - сообщил Медведев.

Как сообщалось, две основные задачи стратегии - создать конкурентоспособный туристический продукт и сделать его востребованным и доступным. Стратегия предполагает инвестиции во все виды туристической инфраструктуры, субсидирование успешных проектов в сфере туризма за счет льготных кредитов и налоговых льгот, упрощение визовых формальностей, улучшение подготовки кадров для туризма. По итогам реализации доходы от иностранного туризма должны достичь $25 млрд к 2035 году, вклад туризма в ВВП - 7%, а сама Россия - занять десятое место в списке самых популярных у туристов зарубежных стран.

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