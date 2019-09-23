Аэропорт Южно-Сахалинска получил разрешение на использование нового типа воздушных судов

23.09.19 06:10

© РИА Новости. Константин Чалабов

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Южно-Сахалинска получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 и Embraer-190, сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта.

"Решение об этом утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Акт о готовности накануне согласовало ДМТУ Росавиации, изучив технические возможности предприятия (наличие необходимого наземного оборудования, соответствие размеров аэродрома, прочность покрытия взлетно-посадочной полосы и прочее)", - говорится в сообщении.

"Работа по получению допусков на прием новых для аэропорта типов воздушных судов является одним из значимых направлений по привлечению авиакомпаний и для дальнейшего развития маршрутной сети аэропорта. Мы стараемся оперативно реагировать на запросы наших партнеров", - цитирует пресс-служба слова директора по безопасности полетов и качеству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" Андрей Сокол.

По информации пресс-службы, о своем намерении эксплуатировать эти самолеты на маршрутах в Южно-Сахалинск уже заявила авиакомпания "Сибирь" и IKAR (Pegas Fly).

Получение аэропортом допусков на прием новых типов воздушных судов будет способствовать развитию региональных перевозок и позволит увеличить частоту рейсов на социально значимых маршрутах с малым пассажиропотоком, отмечает пресс-служба.