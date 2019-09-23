Более 20 работников рыболовецкого стана на Сахалине госпитализированы с отравлением

23.09.19 06:22

© РИА Новости. Андрей Стенин

23 сентября.Interfax-Russia.ru - Более 20 сотрудников рыболовецкого стана в Макаровском районе в минувшие выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в терруправлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Более 20 работников рыболовецкого стана в выходные дни госпитализированы в центральную районную больницу в Макарове (райцентр - ИФ) и в больницу в Южно-Сахалинске. Проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что источник отравления устанавливается.

В Мизндраве региона ситуацию пока не комментируют.