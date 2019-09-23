Группа ученых из девяти стран обратилась в Росприроднадзор с просьбой запретить вылов китообразных

23.09.19 06:24

© РИА Новости. Вера Костамо

23 сентября. Interfax-Russia.ru - 27 специалистов по китообразным из девяти стран обратились к руководству Росприроднадзора с просьбой не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) китообразных на 2020 год и запретить вылавливать их для океанариумов.

"Просим прекратить в будущем расчет квот ОДУ для отлова любых видов китообразных в российских водах. Еще раз благодарим Вас за то, что Вы не выдали разрешение на отлов косаток в 2020 году, и призываем Вас навсегда прекратить отлов диких косаток и других китообразных с целью содержания в неволе", - говорится в письме международной группы экспертов, которым располагает редакция агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Документ предоставлен общественной организацией "Экологическая вахта Сахалина".

Письмо подписано 27 специалистами по морским млекопитающим из Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Италии, Греции, Великобритании и Гонконга.

Росприроднадзор готовит предложения по квотам для отлова в российских водах на 2020 год 282 белух, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восьми афалин, восьми гринд. Их, согласно материалам ОДУ, предполагают выловить для культурно-просветительских целей. 24 сентября ведомство должно подвести итоги экспертизы принять решение о количестве животных, допустимых к вылову.