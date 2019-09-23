Более 35 млн рублей ущерба выплатят осужденные по делу о хищении в Национальном художественном музее Якутии

23.09.19 06:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании свыше 35 млн рублей с осужденных по уголовному делу о хищении в Национальном художественном музее Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общая сумма хищений составила свыше 38,930 млн рублей. Двое осужденных добровольно возместили 4,413 млн рублей.

"Прокуратура Якутии обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных в пользу бюджета республики ущерба в общей сумме свыше 35 млн рублей. Суд удовлетворил заявление в полном объеме", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, трем бывшим сотрудникам Национального художественного музея было назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 3 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, заместитель директора по финансово-экономическому развитию, начальник общего отдела и ведущий бухгалтер учреждения культуры, используя свои должностные полномочия, распределяли сэкономленные по итогам месяца денежные средства фонда оплаты труда между собой.

Кроме того, они фиктивно трудоустраивали своих родственников в музей и незаконно перечисляли заработную плату на их счета, которыми сами распоряжались. Уголовное дело в отношении должностных лиц Национального художественного музея Якутии было возбуждено по подозрению в хищении на сумму около 40 млн руб.