Пассажиру-инвалиду авиакомпании "Сибирь" возместили ущерб за сломанный чемодан после вмешательства транспортной прокуратуры

23.09.19 06:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Новосибирская транспортная прокуратура защитила права инвалида, пытавшегося получить компенсацию за сломанный чемодан, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что 28 апреля года 73-летний инвалид обратился в АО "Авиакомпания "Сибирь" с претензией о компенсации расходов, связанных с повреждением багажа при выполнении рейса Симферополь - Москва.

"Вопреки требованиям закона, ответ по существу обращения направлен перевозчиком лишь спустя два месяца, а причиненный пассажиру ущерб авиакомпанией не компенсирован", - говорится в сообщении.

По результатам проверки Новосибирский транспортный прокурор внес генеральному директору АО "Авиакомпания "Сибирь" представление, в отношении председателя претензионной комиссии перевозчика возбуждено административное производство по статье 5.39 КоАП РФ (несвоевременное предоставление гражданину информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами).

"В настоящее время компенсация за поврежденный багаж пассажиру выплачена в полном объеме", - отмечается в сообщении.