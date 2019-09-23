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23.09.19 06:53
Шойгу испытывает ностальгию по СССР и мечтает построить новые города в Сибири
"У меня большая ностальгия по Советскому Союзу - не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил тогда в те времена особенно в тех местах", - заявил Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".
"Когда в Братске люди стояли часами на морозе, под открытым небом, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму "Братская ГЭС". Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы... "гордый дух гражданства". Очень часто об этом думаю, очень часто поправляю себе настроение воспоминаниями о тех временах", - сообщил Шойгу.
"Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости", - заявил министр обороны.
"Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!", - сообщил он.
"В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС. Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания. Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки", - заявил Шойгу.
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