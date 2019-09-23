Авиакомпания "СиЛа" с 26 сентября начнет летать из Иркутска на остров Ольхон на Байкале через Бурятию

23.09.19 07:59

© РИА Новости. Олег Золото

23 сентября. Interfax-Russia.ru - СИБИРЬ - ООО "Сибирская легкая авиация" (авиакомпания "СиЛа") с 26 сентября начнет выполнять авиарейсы Иркутск-Улан-Удэ (Бурятия)-Хужир (на острове Ольхон, оз. Байкал), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в авиакомпании.

"Билеты уже поступили в продажу. Рейс будет выполняться с 26 сентября по 26 октября текущего года, но мы надеемся продлить его", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что летом самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛа" выполнил технический рейс из Иркутска на Ольхон, на аэродромную площадку в поселке Харанцы.