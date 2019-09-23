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23.09.19 08:30

Шойгу не допускает мысли о прямом военном столкновении между Россией и Украиной

© РИА Новости. Алексей Даничев
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Министр обороны России Сергей Шойгу не допускает мысли о прямом военном столкновении между армиями России и Украины.

"Даже думать об этом не хочу", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - сказал Шойгу в ответ на слова корреспондента о том, что в Киеве можно слушать угрозы "триумфально въехать в Москву на танковой броне".

"Украинцы - братский народ. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - заявил Шойгу.

Он также выразил надежду, что в мире не произойдет полномасштабной войны, поскольку ее последствия были бы катастрофическими.

"Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - сказал глава Минобороны.

"По поводу Третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: "Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней", - заявил Шойгу.

По его мнению, выход США из важных договоров в сфере контроля над вооружениями и неготовность продлевать договор СНВ-3 делает мир более непредсказуемым.

"Если говорить о количестве угроз для нашей страны, то их не становится меньше. США уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием (договор по ПРО и договор о РСМД - ИФ)", - сказал Шойгу.

"Пока остался договор СНВ-3, о котором в США тоже идут дискуссии: продлевать его или не продлевать? В результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым, и менее безопасным", - добавил министр.

Действие СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

"При сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому в последнее время на первый план вышли вопросы обеспечения информационной безопасности. Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России", - заявил Шойгу.

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