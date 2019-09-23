Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ленобласти

23.09.19 08:57

© РИА Новости. Варвара Гертье

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС в понедельник.

"В 7:15 поступил вызов о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе. Происходит факельное горение из печи на площади 90 кв.метров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

К ликвидации возгорания привлечены 75 человек и 23 единицы техники.

В Киришах находится нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".