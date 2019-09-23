Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов "Интуриста"

23.09.19 09:06

© РИА Новости. Владимир Вяткин

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Банкротство британского Thomas Cook не повлияет на отдых клиентов и деятельность российского туроператора "Интурист", который является дочкой британской компании, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.

"Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет", - сказал он.

Толчин добавил, что в "Интуристе" ждут, когда в ситуации с Thomas Cook появится ясность. "Безусловно, произошедшее скажется на туриндустрии", - отметил он.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".

Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.

Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.

Thomas Cook - крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне, объем продаж за год (на сентябрь-2018) составил 9,6 млрд фунтов. Компания владеет многочисленными брендами в сфере туроператорского и гостиничного бизнеса (всего у нее около 200 отелей на 40 тыс. комнат), а также собственной авиакомпанией, парк которой насчитывает более 30 самолетов.