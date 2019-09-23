Снег выпал в трех регионах Урала

23.09.19 09:35

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Первый снег выпал в трех регионах Уральского федерального округа.

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что 23 сентября снег шел в Свердловской области и Екатеринбурге.

"В горных районах в основном снег шел. К нам приближается циклон с юго-запада со стороны Башкортостана, он дает осадки, но они будут наблюдаться, все-таки, в основном в южной половине области", - сказал представитель регионального гидрометцентра.

Руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин сообщил агентству, что в понедельник снег выпал и в городах на Ямале, в том числе в Салехарде. "Сегодня пришел достаточно сильный циклон. Практически на всей территории Ямала наблюдаются осадки в виде снега. Мокрого снега", - отметил Кошкин.

Он добавил, что для ЯНАО снег в третьей декаде сентября - обычное явление.

В свою очередь на перевалах в горнозаводской зоне в Челябинской области снег выпал 22 сентября, сообщает пресс-служба управления дорогами.

"Температура воздуха ноль градусов, температура дорожного покрытия 4 градуса. Организовано патрулирование, при необходимости проезжую часть будут посыпать", - отмечает пресс-служба.

По прогнозу гидрометцентра, в понедельник в регионе также ожидаются дожди, в горах - с мокрым снегом. В северной половине области слабый гололед.