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23.09.19 09:35
Снег выпал в трех регионах Урала
В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что 23 сентября снег шел в Свердловской области и Екатеринбурге.
"В горных районах в основном снег шел. К нам приближается циклон с юго-запада со стороны Башкортостана, он дает осадки, но они будут наблюдаться, все-таки, в основном в южной половине области", - сказал представитель регионального гидрометцентра.
Руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин сообщил агентству, что в понедельник снег выпал и в городах на Ямале, в том числе в Салехарде. "Сегодня пришел достаточно сильный циклон. Практически на всей территории Ямала наблюдаются осадки в виде снега. Мокрого снега", - отметил Кошкин.
Он добавил, что для ЯНАО снег в третьей декаде сентября - обычное явление.
В свою очередь на перевалах в горнозаводской зоне в Челябинской области снег выпал 22 сентября, сообщает пресс-служба управления дорогами.
"Температура воздуха ноль градусов, температура дорожного покрытия 4 градуса. Организовано патрулирование, при необходимости проезжую часть будут посыпать", - отмечает пресс-служба.
По прогнозу гидрометцентра, в понедельник в регионе также ожидаются дожди, в горах - с мокрым снегом. В северной половине области слабый гололед.
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