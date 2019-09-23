Фрегат "Адмирал Макаров" отправился в дальнее плавание по Средиземному морю

23.09.19 10:00

© РИА Новости. Василий Батанов

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" отправился в дальний поход в Средиземное море, в ходе которого посетит греческие острова Корфу и Видо, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Сегодня фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" под флагом командующего Черноморским флотом вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. В ходе дальнего похода российские моряки посетят греческие острова Корфу и Видо, где примут участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума будет проведены дни памяти адмирала Федора Ушакова.