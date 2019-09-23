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23.09.19 10:02
Силовики задержали в Крыму двух вымогателей
По данным ведомства, двое граждан России 27 и 28 лет "под надуманным предлогом" в течение нескольких недель "с применением насилия" и угрозами требовали от военнослужащего 50 тысяч рублей.
"16 сентября члены преступной группы задержаны с поличным при получении денежных средств от военнослужащего", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия (ч.2 ст. 163 УК РФ). Суд заключил подозреваемых под стражу на два месяца, они могут получить до 7 лет лишения свободы.
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