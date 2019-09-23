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23.09.19 10:31

Ипотечная ставка на жилье для молодых семей на Дальнем Востоке составит 2% - поручение Путина

© РИА Новости. Александр Кряжев
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения двухпроцентной ипотечной ставки на жилье для молодых семей на территории Дальневосточного федерального округа.

Поручение дано по итогам Восточного экономического форума и опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодым семьям в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов РФ, входящих в ДФО", - говорится в поручении Путина.

Также ставка по ипотеке в размере 2% должна предоставляться молодым семьям на строительство дома на земельном участке, предоставленном в соответствии с законодательством РФ гражданам на территориях Дальнего Востока.

Как отмечается в поручении, субсидирование процентной ставки по ипотеке должно осуществляться за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".

Кроме того, президент поручил правительству до 1 декабря ввести повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель", приехавшим работать на село в Дальневосточном федеральном округе.

Согласно поручениям главы государства, опубликованным на сайте Кремля, повышение коэффициента должно обеспечить увеличение размера указанных выплат до 200%.

Индексация должна распространяться на участников этих программ, прибывших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа, расположенные в ДФО.

Также до 1 декабря правительству поручается увеличить квоту приема граждан, в том числе постоянно проживающих на территории ДФО, на целевое обучение за счет бюджета по специальностям, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда в ДФО.

При этом, как говорится в поручениях, должен быть составлен перечень субъектов РФ, на территориях которых будут трудоустроены эти граждане в соответствии с договором о целевом обучении.

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