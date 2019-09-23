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23.09.19 10:42

Экс-главу Удмуртии, обвиняемого во взятках, поместили в стационар

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
23 сентября. Interfax-Russia.ru - В судебном заседании по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева объявлен перерыв в связи с болезнью подсудимого.

"Объявлен перерыв до 1 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления судебного департамента при Верховном суде республики.

Представитель суда добавил, что Соловьев находится на стационарном лечении и что заболевание подсудимого подтверждено медицинским заключением.

Собеседник агентства не стал уточнять, о каком заболевании идет речь.

Он добавил, что до госпитализации Соловьева суд продолжал рассматривать доказательства со стороны обвинения. По его словам, подсудимый пока не высказывался по предъявленному обвинению, заявив, что сделает это позднее.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что экс-глава Удмуртии помещен в больницу в связи с обострением хронического заболевания.

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). После задержания он признал вину.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

В ходе процесса Соловьев пока не высказывался по предъявленным обвинениям и не давал показаний.

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