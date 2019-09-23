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23.09.19 10:44

Более 20 несанкционированных свалок ликвидирует Башкирия к 2024 году

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 сентября. Interfax-Russia.ru - В рамках федерального проекта "Чистая страна" к 2024 году в городах Башкирии будут рекультивированы 24 свалки, сообщил и.о. министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров на совещании правительства в понедельник.

В настоящее время работы закончены на 13 объектах в Уфе и Нефтекамске, в третьем квартале завершится рекультивация еще трех. Рекультивацию свалок в 2019 и 2020 годах профинансируют муниципалитеты, в 2021 году Башкирия получит федеральную субсидию на эти работы.

"Запланировано предоставление субсидии в размере 96,8 млн рублей на 2021 год", - сказал Искандаров.

По итогам модернизации системы обращения с ТКО доля перерабатываемых отходов к концу 2019 года достигнет 19,8%, доля утилизированных - 12%. За шесть лет с 2019 по 2014 годы в Башкирии будет построено 16 мусоросортировочных комплексов, четыре из которых - по программе софинансирования из федерального бюджета, а также два объекта по утилизации ТКО.

По словам и.о. министра, федеральный бюджет в ближайшие два года также просубсидирует республике введение в промэксплуатацию комплексов по переработке ТКО. В 2020 году запланировано финансирование в размере 58,7 млн рублей, в 2021 - 58,6 млн рублей.

В рамках проекта предусмотрена ликвидация трех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда: свалки промотходов "Михайловская" в Стерлитамакском районе, Семеновской золотоизвлекательной фабрики в Баймакском районе и шламонакопителя на территории предприятия "Уфахимпром".

По мнению Искандарова, для экологической безопасности юга республики необходимо рекультивировать хранилища промышленных отходов объектов "Кама". Он отметил, что "существует возможность финансирования реабилитации объектов по федеральной целевой программе через госкорпорацию "Росатом", однако для этого необходимо согласие руководства предприятий-эксплуатантов и допуск к документации и объектам.

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