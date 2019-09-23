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23.09.19 11:41
СКР: дело об убийстве Круга закрыто из-за смерти подозреваемого
"С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
По данным ведомства, Михаила Круга не планировали убивать, хотели только обокрасть его дом.
"Соучастники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - говорится в сообщении.
Однако, по данным следствия, Круг с семьей неожиданно вернулись домой и застали грабителей врасплох.
"Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении уточняется, что Веселов был убит в марте 2003 года участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы.
"Осипов подробно рассказал следователям Следственного комитета мотивы убийства Веселова, обусловленные местью за совершенное последним убийство Михаила Круга. Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области", - говорится в пресс-релизе.
Михаил Круг (Воробьев) - известный исполнитель шансона, был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери.
Певец родился в 1962 году. В 1987 году победил на тверском конкурсе авторской песни, а в 1994 году вышел его первый официальный альбом "Жиган-лимон". Известность Кругу принесли такие песни, как "Владимирский централ", "Кольщик" и другие.
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