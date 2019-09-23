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23.09.19 11:20

Правительство к марту должно принять меры по доступу к зарубежным рейсам летающих в ДФО авиакомпаний

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Поручение президента РФ Владимир Путина о предоставлении летающим на Дальний Восток авиакомпаниям приоритетного доступа к зарубежным рейсам должно быть выполнено к 1 марта 2020 года.

Это и другие поручения по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) опубликованы на сайте Кремля в понедельник.

"Принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров", - говорится в тексте поручения, которое должно выполнить правительство РФ.

Как сообщалось, на пленарном заседании ВЭФ-2019 Путин поручил Минтрансу подумать над тем, чтобы нормативно закрепить приоритет при распределении допусков к доходным международным маршрутам для авиакомпаний, летающих в ДФО.

"Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы для авиакомпаний, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам", - сказал президент, отметив, что "это не очень рыночная мера, но для этого региона это обоснованно"

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих сообщал журналистам, что "с учетом полученных указаний Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелётов на Дальний Восток.

Основную долю авиарейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в настоящее время выполняют "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия". Обе летают по так называемым "плоским", то есть не меняющимся в течение года тарифам. Тариф туда-обратно "Аэрофлота" - 25 тыс. руб., "России" - 22 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Кроме того, "Аэрофлот" и еще несколько авиакомпаний участвуют в госпрограммах субсидирования полетов в направлении и внутри ДФО. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Как правило, выделяемых из бюджета денег не хватает: льготные билеты быстро распродаются, в связи с чем перевозчики обращаются за дополнительными субсидиями.

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