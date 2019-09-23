Роспотребнадзор оштрафовал в этом году детские лагеря более чем на 150 млн рублей

23.09.19 11:22

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор в ходе летней оздоровительной кампании этого года провел проверку в почти 43 тыс. детских лагерей, где было обнаружено свыше 35 тыс. административных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2019 году общая сумма штрафов составила более 154 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора в понедельник.

Из 42,9 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей 13,7 тыс. были проверены в плановом порядке, 29,2 тыс. обследований проведено в рамках внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства. В результате было составлено 35,4 тыс. административных протоколов, на их основании вынесено 32,5 тыс. штрафов, уточняют в пресс-службе.

Чаще всего проверяющие находили такие нарушения, как неудовлетворительное содержание территории, пищеблоков, спальных и санитарно-технических помещений, проблемы с организацией питания, в том числе связанные с неправильным хранением продуктов и некачественным мытьем посуды, и отсутствие должного лабораторного контроля за бассейнами.

"В адрес организаторов и учредителей летнего отдыха детей направлены предписания и предложения по совершенствованию материально технической базы объектов. Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.

Всего в том году в России работали 42,7 тыс. летних лагерей для детей и других организаций летнего отдыха и оздоровления, в них в целом в этом году отдохнули 5,6 млн детей.