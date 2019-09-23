Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
От медкластера до экотуризма: президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
   
Созданы не для развлечения: ученые требуют прекратить отлов китообразных в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
23.09.19 11:28

Почти 60 веб-страниц с оскорблениями госсимволов РФ и 47 - с "фейк-ньюс" удалены с конца марта - Роскомнадзор

© РИА Новости. Сергей Пятаков
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что опасения журналистского сообщества по поводу недавно принятых законов о "фейк-ньюс" и об оскорблении госсимволов РФ не оправдались.

Об этом говорится в материалах доклада Жарова, подготовленного к форуму Союза журналистов России "Вся Россия 2019", который имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Большие опасения журналистского сообщества вызывали принятые в конце прошлого года резонансные законы - о распространении недостоверной информации и об оскорблении государственных символов. Первая практика правоприменения показала, что эти опасения безосновательны", - говорится в докладе.

По данным главы ведомства, "так называемый закон "об оскорблении власти" применяется исключительно в отношении определенных Конституцией государственных символов РФ". "К которым относятся основной закон России, государственный флаг, герб и гимн, а также президент РФ, правительство РФ (как орган государственной власти, а не персоналии министров) и Федеральное Собрание РФ", - уточняется в докладе.

В настоящий момент по данному закону в Роскомнадзор поступило 36 требований Генпрокуратуры в отношении 62 информационных материалов, которые были размещены в социальных сетях, на форумах и видеохостингах. Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками ВКонтакте, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и др, еще 4 страницы заблокированы.

"В зарегистрированных СМИ нарушений данного закона не выявлено", - отмечается в докладе.

В докладе говорится, что массовое распространение средствами массовой коммуникации недостоверной информации - общемировая проблема.

"Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы. Принятое в пошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать "раскручиванию" фальшивых медиа-сюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности", - говорится в докладе Жарова.

Так, с начала действия закона в Роскомнадзор поступило всего 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности. Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. В настоящий момент вся она удалена.

Законы об оскорблении госсимволов и о запрете распространения общественно опасных "фейк-ньюс" вступили в силу 29 марта.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых "фейк ньюс" также был подписан президентом 18 марта. Запрет распространяется на "фейки" в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры.

В случае обнаружения такой информации генпрокурор или его заместители направляют требование Роскомнадзору, который добивается ее незамедлительного удаления или блокирует доступ к ресурсу. В случае возникновения негативных последствий предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. руб. для физических лиц до 1,5 млн руб. для юридических лиц.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.09.19 13:04
Экс-чиновника Смоленкова разыскивают как без вести пропавшего
.
  23.09.19 11:03
Солнечная, но холодная погода ждет москвичей на этой неделе - Вильфанд
.
  23.09.19 09:17
Благотворители сетуют на проблемы с получением документов на "Фризиум"
.
  20.09.19 17:43
Актер Устинов покинул СИЗО
.
  20.09.19 16:58
Московский полицейский арестован по делу о расстреле коллег на станции метро "Рязанский проспект"
.
  20.09.19 12:01
Жалобу на приговор актеру Устинову рассмотрят 26 сентября - суд
.
  20.09.19 11:17
Жалобу получившей в Москве при задержании удар в живот девушки передали из СКР в Росгвардию
.
  20.09.19 08:52
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в сентябре
.
  20.09.19 08:41
Московский марафон пройдет в воскресенье, движение в центре города ограничат
.
  19.09.19 16:47
"Шереметьево" запустило третью взлетно-посадочную полосу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket