Почти 60 веб-страниц с оскорблениями госсимволов РФ и 47 - с "фейк-ньюс" удалены с конца марта - Роскомнадзор

23.09.19 11:28

© РИА Новости. Сергей Пятаков

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что опасения журналистского сообщества по поводу недавно принятых законов о "фейк-ньюс" и об оскорблении госсимволов РФ не оправдались.

Об этом говорится в материалах доклада Жарова, подготовленного к форуму Союза журналистов России "Вся Россия 2019", который имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Большие опасения журналистского сообщества вызывали принятые в конце прошлого года резонансные законы - о распространении недостоверной информации и об оскорблении государственных символов. Первая практика правоприменения показала, что эти опасения безосновательны", - говорится в докладе.

По данным главы ведомства, "так называемый закон "об оскорблении власти" применяется исключительно в отношении определенных Конституцией государственных символов РФ". "К которым относятся основной закон России, государственный флаг, герб и гимн, а также президент РФ, правительство РФ (как орган государственной власти, а не персоналии министров) и Федеральное Собрание РФ", - уточняется в докладе.

В настоящий момент по данному закону в Роскомнадзор поступило 36 требований Генпрокуратуры в отношении 62 информационных материалов, которые были размещены в социальных сетях, на форумах и видеохостингах. Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками ВКонтакте, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и др, еще 4 страницы заблокированы.

"В зарегистрированных СМИ нарушений данного закона не выявлено", - отмечается в докладе.

В докладе говорится, что массовое распространение средствами массовой коммуникации недостоверной информации - общемировая проблема.

"Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы. Принятое в пошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать "раскручиванию" фальшивых медиа-сюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности", - говорится в докладе Жарова.

Так, с начала действия закона в Роскомнадзор поступило всего 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности. Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. В настоящий момент вся она удалена.

Законы об оскорблении госсимволов и о запрете распространения общественно опасных "фейк-ньюс" вступили в силу 29 марта.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых "фейк ньюс" также был подписан президентом 18 марта. Запрет распространяется на "фейки" в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры.

В случае обнаружения такой информации генпрокурор или его заместители направляют требование Роскомнадзору, который добивается ее незамедлительного удаления или блокирует доступ к ресурсу. В случае возникновения негативных последствий предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. руб. для физических лиц до 1,5 млн руб. для юридических лиц.