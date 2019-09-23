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23.09.19 11:52
Бабье лето в Петербурге продлится не больше недели - синоптик
"Сейчас, конечно, температура ниже нормы. Но у нас было очень теплое начало сентября, поэтому на сегодняшний день среднемесячная температура выходит с аномалией в плюс два градуса. А холодный период - последняя неделя. Такие же мощные похолодания с отрицательными аномалиями были в 2000 и 2002 годах", - сказал он.
Холодный период сменится потеплением в середине недели.
"Единственное, что можно будет отнести к бабьему лету - эта неделя: антициклон, тихо, днем постепенный прогрев, во второй половине недели будет плюс 10-12 градусов. Это, конечно, не очень теплая погода, но по определению, бабье лето - это относительно теплый и солнечный период. Самое главное, что тихо и солнечно. Но ночи холодные, особенно во вторник и среду: плюс 1-3 градуса", - отметил Колесов.
"После выходных опять циклоны, постоянные дожди, ветер - снова осенняя погода ", - подчеркнул он.
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