Бабье лето в Петербурге продлится не больше недели - синоптик

23.09.19 11:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Относительно теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге во второй половине недели, после чего осень окончательно вступит в свои права, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов "Интерфаксу" в понедельник.

"Сейчас, конечно, температура ниже нормы. Но у нас было очень теплое начало сентября, поэтому на сегодняшний день среднемесячная температура выходит с аномалией в плюс два градуса. А холодный период - последняя неделя. Такие же мощные похолодания с отрицательными аномалиями были в 2000 и 2002 годах", - сказал он.

Холодный период сменится потеплением в середине недели.

"Единственное, что можно будет отнести к бабьему лету - эта неделя: антициклон, тихо, днем постепенный прогрев, во второй половине недели будет плюс 10-12 градусов. Это, конечно, не очень теплая погода, но по определению, бабье лето - это относительно теплый и солнечный период. Самое главное, что тихо и солнечно. Но ночи холодные, особенно во вторник и среду: плюс 1-3 градуса", - отметил Колесов.

"После выходных опять циклоны, постоянные дожди, ветер - снова осенняя погода ", - подчеркнул он.