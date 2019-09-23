Самый большой в России круг адыгейского сыра сварили в Адыгее

23.09.19 11:56

Фото пресс-службы правительства Адыгеи

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Рекорд по производству самой большой в России головки адыгейского сыра зафиксировали в Адыгее эксперты Книги рекордов России на Х региональном фестивале адыгейского сыра, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

"Процесс фиксации рекорда включал перекладывание сыра из корзины и взвешивание на специальных весах, которые имеют необходимые поверочные документы. Вес самого большого в России адыгейского сыра составил 34 кг 88 гр., диаметр - 55 см, высота - 16 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордную головку сыра изготовили специалисты молочного завода "Гиагинский", посвятившие рекорд 70-летию предприятия и 10-летию фестиваля адыгейского сыра. Для его приготовления понадобилось 200 литров цельного молока. Сыр варили в течение суток три мастера, соблюдая традиционную технологию. Она же была сохранена и при плетении специальной большой корзины из ивовых прутьев.

"Адыгейский сыр - это во многих смыслах уникальный продукт: он полезен для здоровья, удобен в приготовлении множества разных блюд. Спрос на адыгейский сыр растет. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок, стремимся к тому, чтобы наш экологически чистый продукт стал повседневным блюдом для широкого потребителя, как в России, так и за рубежом. Для этого мы защитили наш национальный бренд "адыгейский сыр", молокозаводы наращивают мощности, проводят модернизацию. Установленный рекорд наглядно это демонстрирует", - приводятся в сообщении слова глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

После фиксации рекорда все желающие смогли сфотографироваться с самым большим в мире адыгейским сыром. Кроме того, в подворьях и экспозициях молокозаводов на площадке фестиваля была организована дегустация сыров.

Организаторы фестиваля провели независимую оценку качества и народное голосование по выбору самого вкусного сыра. Жюри оценивало как популярные, так и возрождаемые традиционные блюда из адыгейского сыра.

В программу фестиваля также включен конкурс современных блюд, в которых используется адыгейский сыр. Дипломами фестиваля были отмечены лучшие мастера-сыровары и самые гостеприимные подворья.