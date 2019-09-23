Почти на 16% сократился уровень бытовой преступности в Ростовской области с начала года

23.09.19 12:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области предлагают включить в АПК (аппаратно-програмный комплекс - ИФ) "Безопасный город" камеры видеонаблюдения коммерческих организаций для снижения уровня правонарушений в регионе, сообщил журналистам заместитель губернатора Михаил Корнеев.

"Количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, уменьшилось на 10,5% по сравнению с 2018 годом по итогам восьми месяцев. Уровень бытовой преступности снизился почти на 16%. Среди граждан, ранее совершавших преступления, число повторных случаев удалось уменьшить на 7,5%", - сказал Корнеев.

Он отметил, что установленных на территории муниципальных образований области около 1,7 тыс. камер видеонаблюдения недостаточно, так как в настоящее время наблюдается рост числа преступлений на улицах.

"Система видеонаблюдения будет развиваться. К ней подключится 20 муниципальных образований в этом году и 30 в следующем. Необходимо организовать работу с муниципальными учреждениями и коммерческими организациями по включению имеющихся у них камер видеонаблюдения в развернутые или создаваемые на базе подразделений ГО и ЧС аппаратно-программные комплексы", - уточнил замгубернатора.

Корнеев добавил, что с начала года также наблюдается рост подростковой преступности почти на 7%.

"Значительная доля преступлений подростками совершена в ночное время, что говорит о слабой работе по реализации областного закона о нахождении несовершеннолетних на улице в ночное время без взрослых", - подчеркнул он.