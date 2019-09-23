Россия ответит на вопросы WADA в течение трех недель - глава РУСАДА

23.09.19 14:57

© РИА Новости. Антон Денисов

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия в установленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) сроки в течение трех недель даст ответы по поводу якобы имеющих место изменений в базе данных московской лаборатории, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Алексей Ивлев.

"WADA дала российской стороне три недели для дачи объяснений по поводу якобы имеющих место изменений в базе данных московской лаборатории. Такой ответ будет представлен", - сказал Ивлев.

Он назвал преждевременными рассуждения и прогнозы относительно перспектив участия российской сборной в Олимпиаде 2020 года на фоне очередного допингового скандала. "Будем говорить по факту", - сказал Ивлев.

"Давайте говорить объективно: у них (WADA) возникли вопросы. Наши специалисты готовят ответ, так что подождем. Сейчас рано обсуждать эту тему (участие РФ в Олимпиаде). Давайте (обсудим ее) через три недели", - сказал Ивлев.

Известно, что глава Минспорта России Павел Колобков уведомлен о произошедшем, и российская сторона готова оказывать содействие в выяснении причин сложившейся ситуации.

"Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году", - сказал Колобков.

"В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны - будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии", - отметил министр спорта.

"Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие", - подчеркнул Колобков.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о рисках неучастия РФ в Олимпиаде 2020 года в связи с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу якобы имеющих место изменений в базе данных московской лаборатории.

Журналисты поинтересовались, слышали ли в Кремле о новых обвинениях WADA в адрес РФ и рисках для России не попасть на Олимпиаду 2020 года в Токио. На вопрос, считают ли в Кремле это проблемой, Песков сказал: "Мы знаем, что у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопроса. В течение этих трех недель просто нужно подождать".

Пресс-секретарь подчеркнул, что урегулированием этого вопроса занимаются спортивные власти страны, Кремль не имеет к этом отношения.

"WADA не является визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA. Это вопрос, который касается наших спортивных властей, и именно там и будет готовиться ответ", - отметил пресс-секретарь президента.

Между тем, WADA сообщила, что решение о соответствии РУСАДА будет принято после изучения комментариев от российской стороны относительно выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.

"РУСАДА и Министерству спорта РФ предоставлены копии докладов отдела расследований WADA и независимых экспертов, которые описывают выявленные несоответствия, им дано три недели на то, чтобы предоставить свои комментарии, а также ответы на ряд конкретных вопросов", - говорится в релизе, распространённом по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства.

После того, как ответ будет получен и проанализирован, отдел расследований агентства и независимые эксперты доложат о ситуации комитету по соответствию, "чтобы он имел возможность решить, выносить ли официальные рекомендации исполнительному комитету", отметили в WADA.

"Для этого (изучения ответа России - ИФ) не могут быть определены временные рамки, так как необходимо соблюдать правила процедуры, однако исполком получил заверения, что WADA занимается этим делам решительно и так быстро, насколько это возможно", - добавили в агентстве.

20 сентября журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в твиттере, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года.

"Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком агентства на заседании на следующей неделе. Процедура "несоблюдения" уже запущена", - написал немецкий журналист.

На следующий день генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил "Интерфаксу", что предварительные результаты работы по данным московской лаборатории можно ожидать в октябре.

"Идет работа в установленных ранее в зависимости от ситуации режимах. Фактически работа по базам не прекращалась, переходя из одного режима в другой", - сказал он.

"Какие-то предварительные результаты могут быть в октябре", - заявил Ганус.

Как сообщил Ганус, никаких официальных комментариев по информации Зеппельта пока не будет. "У меня есть определенная информация, в данное время я не имею права комментировать ни слова Зеппельта, ни чьи-либо еще. Искренне удивляюсь тому, откуда он берет информацию. Давайте подождем. Идет значимая работа, давайте дадим время тем людям, которые в нее вовлечены", - подчеркнул гендиректор РУСАДА.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.

Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. 17 января WADA заявило, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории.

22 января исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, хотя эксперты всемирного агентства получили доступ к данным проб московской антидопинговой лаборатории позднее оговоренного срока 31 декабря 2018 года.

Делегация WADA в апреле 2019 года получила 2262 образца проб из московской антидопинговой лаборатории и передала их аккредитованной лаборатории за пределами России для перепроверки.

"Служба разведки и расследований (I & I) WADA начала представлять международным федерациям доказательства, которые они будут оценивать с целью рассмотрения дел о нарушении антидопинговых правил", - отмечалось тогда в пресс-релизе WADA.