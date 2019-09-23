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23.09.19 12:37
Правительство не приняло окончательных решений по сокращению числа госслужащих - пресс-секретарь премьера
Он прокомментировал заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, сообщившей о том, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение.
"Заявление коллег из Министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - сказал Осипов.
Он пояснил, что "сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию".
"Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему. На них будут определены основные принципы и направления реформы", - сообщил пресс-секретарь главы правительства.
Он отметил, что затем выработанные предложения будут доложены главе государства.
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