Правительство не приняло окончательных решений по сокращению числа госслужащих - пресс-секретарь премьера

23.09.19 12:37

© РИА Новости. Антон Денисов

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Он прокомментировал заявление первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, сообщившей о том, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение.

"Заявление коллег из Министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - сказал Осипов.

Он пояснил, что "сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию".

"Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему. На них будут определены основные принципы и направления реформы", - сообщил пресс-секретарь главы правительства.

Он отметил, что затем выработанные предложения будут доложены главе государства.