Расследование причин появления отверстия в "Союзе" не завершено - Роскосмос

23.09.19 12:58

© РИА Новости. Игорь Руссак

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Расследование причин появления отверстия в обшивке космического корабля "Союзе" пока не завершено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" в понедельник.

"Мы ждем официальной информации, она должна поступить от следственных органов", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова заявил, что в Роскосмосе знают, что стало причиной появления отверстия, но делиться информацией с общественностью пока не намерены.

Как пояснили в пресс-службе, речь идет о внутренних данных госкорпорации, которые они не могут раскрывать до завершения официального расследования. "Тогда уже мы будем со всеми этой информацией делиться", - отметили в пресс-службе.