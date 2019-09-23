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23.09.19 12:58
Расследование причин появления отверстия в "Союзе" не завершено - Роскосмос
"Мы ждем официальной информации, она должна поступить от следственных органов", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова заявил, что в Роскосмосе знают, что стало причиной появления отверстия, но делиться информацией с общественностью пока не намерены.
Как пояснили в пресс-службе, речь идет о внутренних данных госкорпорации, которые они не могут раскрывать до завершения официального расследования. "Тогда уже мы будем со всеми этой информацией делиться", - отметили в пресс-службе.
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