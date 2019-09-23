Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
От медкластера до экотуризма: президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
   
Созданы не для развлечения: ученые требуют прекратить отлов китообразных в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
23.09.19 13:04

Экс-чиновника Смоленкова разыскивают как без вести пропавшего

© РИА Новости. Вадим Жернов
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Бывший российский чиновник Олег Смоленков объявлен в розыск в качестве пропавшего без вести после исчезновения в 2017 году, следует из данных базы МВД России.

"Объявлен в розыск как без вести пропавший", - говорится в ответе министерства на соответствующий запрос "Интерфакса".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в США обнаружился след "пропавшего" сотрудника администрации президента России Смоленкова, в котором заподозрили информатора спецслужб США.

До этого издание со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

После пропажи уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки, уточняет "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

"Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране", - говорится в материале.

Издание ссылается на сайт The Washington Post, где в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх по служебной лестнице, в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.

В то же время телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщениях CNN и New York Times российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.09.19 11:03
Солнечная, но холодная погода ждет москвичей на этой неделе - Вильфанд
.
  23.09.19 09:17
Благотворители сетуют на проблемы с получением документов на "Фризиум"
.
  20.09.19 17:43
Актер Устинов покинул СИЗО
.
  20.09.19 16:58
Московский полицейский арестован по делу о расстреле коллег на станции метро "Рязанский проспект"
.
  20.09.19 12:01
Жалобу на приговор актеру Устинову рассмотрят 26 сентября - суд
.
  20.09.19 11:17
Жалобу получившей в Москве при задержании удар в живот девушки передали из СКР в Росгвардию
.
  20.09.19 08:52
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в сентябре
.
  20.09.19 08:41
Московский марафон пройдет в воскресенье, движение в центре города ограничат
.
  19.09.19 16:47
"Шереметьево" запустило третью взлетно-посадочную полосу
.
  19.09.19 15:11
Гидрометцентр экстренно предупредил москвичей о мокром снеге и шквалистом ветре 22 сентября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket