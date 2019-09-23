Медведев: бюджет РФ до 2022 года будет профицитным

23.09.19 13:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. будет сбалансированным и профицитным.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Медведев доложил о работе правительства над проектом бюджета.

"Его основные параметры были озвучены на заседании правительства. Бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причём в течение всех ближайших трёх лет. При его формировании мы исходили из бюджетного правила", - сказал премьер-министр.

По его словам, объём Фонда национального благосостояния уже превысил 7% ВВП, и, по оценкам правительства, "эта тенденция сохранится на ближайшее время". "В этом смысле запас прочности у нас приличный", - уверен глава правительства.

Медведев отметил, что в течение трёх лет - 2020-2022 гг. на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируется направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.

"Самая большая статья - это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 млрд рублей в 2019 году до 320 (млрд руб). Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ", - напомнил глава правительства.

Кроме того, по итогам послания президента Федеральному Собранию правительство с 2020 года заложило новые меры, которые должны поддерживать рождаемость. Речь идёт, добавил Медведев, о ежемесячной выплате на ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет, были изменены критерии нуждаемости при назначении ежемесячных выплат с полутора до двух прожиточных минимумов, а также вводится мера по ежемесячной выплате на третьего ребёнка и последующих детей в регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.

"Соответственно, на реализацию национальных проектов в сфере экономики, на расширение и модернизацию инфраструктуры тоже заложены немалые средства, на ремонт, строительство дорог, на развитие малого и среднего предпринимательства, на поддержку экспорта, на повышение производительности труда и на все другие направления, которые вытекают из национальных проектов", - рассказал Медведев.

Отдельное внимание правительство уделило вопросам улучшения качества первичной медицинской помощи.

Президент РФ после доклада Медведева отметил, что бюджет является важнейшим инструментом достижения национальных целей развития и краеугольным камнем всей кредитно-денежной политики, по результатам которой за последнее время можно констатировать стабильную макроэкономическую ситуацию в стране.

"И я надеюсь, что в ходе последующей дискуссии с депутатами Государственной Думы эти основные элементы не будут утрачены, а наоборот, может быть, будут реализованы в лучшем виде, имея в виду те предложения, которые могут сделать депутаты в ходе дискуссий с правительством", - сказал Путин.

В свою очередь Путин считает, что профицит был сформирован из-за неритмичного расходования бюджетных средств.

"Есть ещё одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили своё внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что всё это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования", - сказал Путин в ходе встречи с Медведевым, на которой обсуждался проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. (в целом одобрен правительством на заседании в минувший четверг).

"Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения. Связано это, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений", - констатировал Путин.

Сейчас федеральный бюджет исполняется с огромным профицитом - как за счет благоприятной в целом конъюнктуры внешних рынков, так и из-за невысокого темпа расходов на нацпроекты. В январе-августе профицит составил 2,56 трлн рублей, или 3,7% ВВП. "Догоняющие" бюджетные расходы ЦБ РФ называет среди рисков повышения темпов инфляции.

"Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", - сказал Путин.

"Так и поступим. Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов", - ответил Медведев.