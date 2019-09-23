Текслер назначил новых руководителей на ряд министерств и структур правительства Челябинской области

23.09.19 13:52

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение об отставке ряда руководителей министерств и управлений регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора области в понедельник.

В частности, отправлен в отставку министр здравоохранения Сергей Приколотин, он продолжит работу в качестве директора областного Центра медицины катастроф.

Также покидает свой пост министр социальных отношений Татьяна Никитина.

На эти должности рассматриваются, соответственно, кандидатуры главного врача областного перинатального центра Юрия Семенова и регионального Уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной.

Принято решение о назначении министра дорожного хозяйства и транспорта области.

"Новым руководителем Миндортранса станет начальник управления дорожного хозяйства министерства Алексей Нечаев. Исполнявший обязанности главы ведомства Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности замминистра", - уточняется в сообщении.

Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Павел Рыжий. "Новое ведомство дополнило состав органов исполнительной власти региона. Кадровый состав воссозданного Минпрома будет сформирован в том числе из кадрового резерва и из числа победителей проекта "Команда Челябинской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут назначены новые руководители госкомитета охраны объектов культурного наследия области и государственной жилищной инспекции.

Большая часть руководителей подразделений правительства сохранили свои должности и продолжат работу уже без приставки "и.о.", уточняет пресс-служба.

Ранее Текслер сообщил журналистам, что новым вице-губернатором по внутренней политике будет назначен Анатолий Векшин, работавший ранее на аналогичной должности в правительстве Мурманской области.

"Само назначение (Векшина) состоится чуть позже, когда пройдут все необходимые процедуры. У Евгения Викторовича Голицына (занимающего эту должность в настоящее время с приставкой и.о. - ИФ) тоже будет предложение, которое я озвучу чуть позже", - сказал губернатор.