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23.09.19 13:52
Текслер назначил новых руководителей на ряд министерств и структур правительства Челябинской области
В частности, отправлен в отставку министр здравоохранения Сергей Приколотин, он продолжит работу в качестве директора областного Центра медицины катастроф.
Также покидает свой пост министр социальных отношений Татьяна Никитина.
На эти должности рассматриваются, соответственно, кандидатуры главного врача областного перинатального центра Юрия Семенова и регионального Уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной.
Принято решение о назначении министра дорожного хозяйства и транспорта области.
"Новым руководителем Миндортранса станет начальник управления дорожного хозяйства министерства Алексей Нечаев. Исполнявший обязанности главы ведомства Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности замминистра", - уточняется в сообщении.
Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Павел Рыжий. "Новое ведомство дополнило состав органов исполнительной власти региона. Кадровый состав воссозданного Минпрома будет сформирован в том числе из кадрового резерва и из числа победителей проекта "Команда Челябинской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут назначены новые руководители госкомитета охраны объектов культурного наследия области и государственной жилищной инспекции.
Большая часть руководителей подразделений правительства сохранили свои должности и продолжат работу уже без приставки "и.о.", уточняет пресс-служба.
Ранее Текслер сообщил журналистам, что новым вице-губернатором по внутренней политике будет назначен Анатолий Векшин, работавший ранее на аналогичной должности в правительстве Мурманской области.
"Само назначение (Векшина) состоится чуть позже, когда пройдут все необходимые процедуры. У Евгения Викторовича Голицына (занимающего эту должность в настоящее время с приставкой и.о. - ИФ) тоже будет предложение, которое я озвучу чуть позже", - сказал губернатор.
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