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"Почта Крыма" повышает тарифы второй раз за год

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила ФГУП "Почта Крыма" (Симферополь) повысить предельные максимальные уровни тарифов на услуги по пересылке письменной корреспонденции: почтовых карточек, писем, бандеролей, говорится в приказе ФАС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В предыдущий раз тарифы для "Почты Крыма" изменили осенью 2018 года, приказ ФАС вступил в силу в январе 2019 года. Ранее тарифы разрешали поменять весной прошлого года, прежде - осенью 2017 года.

Согласно приложению к новому приказу антимонопольной службы, стоимость пересылки в Крыму простой почтовой карточки увеличится с 14 рублей до 15 рублей, за его пределы - с 17 до 18 рублей; заказной - с 32 до 36 рублей и с 37 до 39 рублей, соответственно.

Стоимость пересылки простого письма весом до 20 граммов вырастет с 18 рублей до 21 рубля в пределах Крымского полуострова, за пределы региона - с 22 до 23 рублей, заказного письма весом до 20 граммов - с 41 рублей до 46 рублей в Крыму (за его границы - с 46 до 50 рублей).

Стоимость отправки в Крыму письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов поднимется с 54 рублей до 64 рублей, за пределы Крыма - со 105 до 110 рублей.

Стоимость отправки простой бандероли весом 100 граммов возрастет с 25 рублей до 32 рубля в Крыму (за его пределы - не изменится, 40 рублей), заказной бандероли такого же веса вырастет с 50 рублей до 63 рубля (за пределы Крыма - с 66 до 70 рублей).

Согласно приказу ФАС, изменится также плата за доставку наземным транспортом за каждые полные или неполные 500 граммов веса бандероли с объявленной ценностью в пределах Крыма на расстояние до 600 км с 65 рублей до 77 рублей, за пределы полуострова на такое же расстояние - с 95 до 105 рублей. За пределы региона на расстояние от 601 до 2 тыс. км плата возрастет со 105 до 115 рублей, до 5 тыс. км - со 120 до 130 рублей, до 8 тыс. км - со 135 до 140 рублей, более 8 тыс. км - со 150 до 160 рублей.

Доставка воздушным транспортом бандероли с объявленной ценностью за каждые полные или неполные 500 граммов веса вырастет со 100 до 110 рублей.

За каждую перегрузку бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом, тариф изменится с 35 до 37 рублей (за каждые полные или неполные 500 граммов веса).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ФГУП "Почта Крыма" создано в июле 2014 года, 100% его уставного капитала принадлежит Минкомсвязи России.

Выручка "Почты Крыма" за 2018 год составила 2,11 млрд рублей (рост на 5% к 2017 году), чистая прибыль - 35,7 млн рублей (снижение на 26%).

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