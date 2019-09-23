РАД продолжает подготовку к крабовым аукционам

23.09.19 14:08

© РИА Новости. Александр Вильф

23 сентября. Interfax-Russia.ru - "Российский аукционный дом" (РАД), выбранный оператором торгов по квотам на вылов краба, продолжает подготовку к аукционам, сообщается в его пресс-релизе.

Согласно документу, 20 августа состоялось заседание ФАС по жалобе "РТС Тендер" в отношении крабовых аукционов, которые должны пройти с 7 по 15 октября 2019 года на ЭТП РАД Lot-online. "По итогам рассмотрения жалобы РАД не получил предписаний об остановке торгов. Никаких действий ни по исправлению документации, ни по корректировке порядка проведения торгов РАД совершать не должен - площадка продолжает работать в рамках поручения Росрыболовства", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием антимонопольной службы. Источник на рынке, знакомый с ходом обсуждения жалобы, сообщил, что она была признана частично обоснованной, но не уточнил - в какой части. "Но принято решение - предписание не выдавать, значит, срок приема заявок для участия в аукционах меняться не будет", - сказал он.

Обращение в ФАС направила электронная площадка "РТС-Тендер". Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", РАД не соответствует правилам организации и проведения аукциона. В частности, на электронной площадке отсутствует указание даты окончания рассмотрения заявок, время приема заявок составляет всего 10 минут, "что незаконно ограничивает потенциальных участников во времени подачи ценовых предложений".

Кроме того, площадка РАД не подключена к государственной информационной системе "Независимый регистратор", которая обеспечивает контроль за торгами, в том числе с помощью видео.

Как заявил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, безупречность торгов - вот что поставлено под сомнение изначально. "Выбор площадки должен быть юридически абсолютно стерильным, иначе итоги аукционов станут причиной судебных разбирательств, либо результаты будут отменены вовсе, - сказал он. - Тут не должно быть никаких сомнений, а именно электронные торги вызывают наибольшее количество нареканий и тяжб".

Как подчеркивается в пресс-релизе РАД, его площадка "соответствует требованиям к операторам ЭТП, работающим в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе", в том числе в части информационной безопасности". АО "РАД" включено в перечень операторов электронных площадок для проведения госзакупок распоряжением правительства РФ от 12 июля 2018 года.

Кроме того, площадка РАД Lot-online с 2010 года проводит электронные аукционы по продаже имущества, в том числе в интересах Российской Федерации в рамках приватизации госимущества, и является крупнейшей площадкой по продаже активов в банкротстве. Электронные торги по приватизации в рамках законодательства Санкт-Петербурга проходили на Lot-online с 2011 года. Объем сделок РАД в сегменте электронных продаж составляет около 290 млрд рублей.

"Мы располагаем значительным опытом торгов в сегменте продаж и уверены, что сможем обеспечить безупречность предстоящих аукционов по распределению квот на вылов крабов как с технической точки зрения, так и с точки зрения конкуренции и прочих требований, закрепленных правительством РФ в отношении данного проекта", - заявил генеральный директор РАД Андрей Степаненко, слова которого приводятся в пресс-релизе аукционного дома.

В пресс-релизе напоминается, что торги будут проводиться с 7 по 15 октября 2019 года на электронной торговой площадке РАД ЭТП Lot-online. На аукцион выставлен 41 лот. Начальная стоимость всех выставленных на торги лотов составляет 125,5 млрд рублей.

Торги будут проходить на повышение, шаг аукциона составит 5% от начальной стоимости лота. Победителем признается участник, предложивший более высокую цену. С ним Росрыболовство заключит договор о закреплении доли квоты через десять дней после опубликования протокола аукциона.

Победители аукциона начнут вылов крабов с 2020 года. Доля квоты, согласно договору, закрепляется за компанией на 15 лет.

Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.