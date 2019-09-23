|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.09.19 14:12
Больше десяти новых детских садов появится до конца года в Воронежской области
"К 30 сентября начнут работу пять учреждений, к 15 октября откроются еще четыре детских сада, а в ноябре-декабре - еще четыре учреждения. Таким образом, в 2019 году для дошкольников будет создано 2 806 дополнительных мест", - сказал Мосолов на еженедельной планерке правительства области в понедельник.
По его словам, суммарно в 2019 году общее количество дополнительных мест в детсадах за счет ввода новых объектов по итогам 2019 года составит 4 322.
Мосолов рассказал также, что в настоящее время уже ведется работа по заключению контрактов на строительство детских садов, которые планируется вводить в 2020-2021 годах.
"Уже заключены три контракта на строительство детсадов, в ноябре будет заключен еще один, оставшиеся семь в 2020 году. Таким образом, по условиям контрактов в 2020 году будет введено 14 объектов и 7 объектов - будет введено в 2021 году", - сказал Мосолов.
Таким образом, к открытию планируется еще 3 826 мест для дошкольников.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket