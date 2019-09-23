Больше десяти новых детских садов появится до конца года в Воронежской области

23.09.19 14:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 сентября. Interfax-Russia.ru - До конца текущего года в Воронежской области планируют открыть 13 детских дошкольных учреждений, сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

"К 30 сентября начнут работу пять учреждений, к 15 октября откроются еще четыре детских сада, а в ноябре-декабре - еще четыре учреждения. Таким образом, в 2019 году для дошкольников будет создано 2 806 дополнительных мест", - сказал Мосолов на еженедельной планерке правительства области в понедельник.

По его словам, суммарно в 2019 году общее количество дополнительных мест в детсадах за счет ввода новых объектов по итогам 2019 года составит 4 322.

Мосолов рассказал также, что в настоящее время уже ведется работа по заключению контрактов на строительство детских садов, которые планируется вводить в 2020-2021 годах.

"Уже заключены три контракта на строительство детсадов, в ноябре будет заключен еще один, оставшиеся семь в 2020 году. Таким образом, по условиям контрактов в 2020 году будет введено 14 объектов и 7 объектов - будет введено в 2021 году", - сказал Мосолов.

Таким образом, к открытию планируется еще 3 826 мест для дошкольников.