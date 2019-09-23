Медведев подписал постановление по подготовке к ратификации соглашения по климату

23.09.19 14:44

© РИА Новости. Игорь Подгорный

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, касающееся ратификации Парижского соглашения по климату.

"Для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства, ну и самое главное - это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий", - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

"Сегодня мы ведем работу в этой сфере в рамках нашего национального проекта "Экология" по сокращению выбросов, которые загрязняют воздух, по восстановлению лесов. Теперь нам предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых сокращение объема выбросов парниковых газов", - сказал премьер.

Он сообщил, что ранее давал поручение о разработке положения об адаптации Парижского соглашения к действующим в РФ нормам.

Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что этот документ будет готов к 2020 году. "По информации Минфина, до конца года этот документ мы должны принять", - сказал он.

Гордеев отметил, что ратификация Парижского соглашения даст РФ возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки.

"Это особенно важно, поскольку Россия сегодня занимает четвёртое место в мире по объёму выбросов парниковых газов, и любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учётом наших национальных интересов. Этот принцип закладывается и в основу нормативно-правовых документов, которые сейчас разрабатываются на нашем национальном уровне", - сказал вице-премьер.

По его словам, базовым документом станет федеральный закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов, проект которого уже разработан. Он отметил, что документ планируется принять в течение года.

Кроме того, до конца года должны быть разработаны проекты стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.