Около 1 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Мурманской области в 2020 году

23.09.19 14:23

© РИА Новости. Павел Львов

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Объемы работ по ремонту дорожной сети на территории Мурманской области увеличатся в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Запланировано заменить свыше 40 км дорожного полотна, в Мурманске и Коле отремонтируют 34 улицы и проезда. Всего на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов планируется выделить 990 млн рублей", - говорится в сообщении.

План ремонта автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети на 2020 год формируется с учетом мнения граждан. Предложения от жителей региона начали принимать в августе. Обратная связь организована через информационный портал "Наш Север", также использовалась информация с "Карты убитых дорог" - проекта Общероссийского народного фронта.

Предварительный перечень приоритетных объектов, подлежащих ремонту, согласован с главами муниципальных образований региона. В настоящее время комиссия, в состав которой включены общественники, выезжает на обозначенные участки дорог с целью проверки необходимости проведения ремонтных работ. По итогам выездных проверок будет составлен окончательный список дорожных объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта в 2020 году, и представлен на утверждение главе региона Андрею Чибису.

"В план на 2020 год должны попасть самые проблемные дорожные участки, ремонт которых необходимо провести в первую очередь, и, что особенно важно, учитывая мнения наших жителей. Сформировать и утвердить перечень важно в ближайшие дни, чтобы быть готовыми к проведению торгов", - цитирует Чибиса пресс-служба.