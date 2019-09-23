Около 20 тыс. человек посетили X фестиваль науки Юга России в Ростове-на-Дону

23.09.19 14:54

Фото ЮФУ

23 сентября. Interfax-Russia.ru – Юбилейный X фестиваль науки Юга России, прошедший в Ростове-на-Дону, стал центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и собрал более 20 тыс. гостей, сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

"Очень важно, что расширяется не только площадка, расширяются возможности науки и достижения студентов. Десятый Фестиваль науки Юга России - это образовательный форум-интенсив, когда результаты научных исследований мы можем интегрировать в трансформацию образовательных процессов и вовлечь молодое поколение в науку", - цитируют в пресс-службе слова врио ректора ЮФУ Инны Шевченко.

В пресс-службе отметили, что почти 250 выставочных модулей фестиваля расположились на площади в восемь тысяч "квадратов". Вузы представили свои рабочие точки, на которых демонстрировались достижения учебного заведения. В этом году в фестивале впервые приняли участие представители высших учебных заведений из Южной Кореи, Кубы, Парагвая и Польши.

В рамках фестиваля прошел Молодежный инновационный конвент Ростовской области, на котором молодые учёные представили свои новейшие разработки в области беспилотных авиационно-космических систем, распределенной энергетики, персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств и т.п.

"Авторы лучших инновационных проектов были удостоены именных премий Губернатора Ростовской области в номинациях "Лучший инновационный продукт", "Лучший инновационный проект", "Лучшая инновационная идея". Премиальный фонд для 9 победителей составил 1 050 000 рублей", - уточняется в сообщении.