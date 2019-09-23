Один из украинских пунктов прекратил пропуск машин в Крым

23.09.19 15:54

© РИА Новости. Владислав Сергиенко

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Украинские пограничники в понедельник прекратили оформление автомобилей в Крым через "Каланчак" - один из трех пунктов пропуска, утверждая, что там начались строительные работы.

"Сегодня, с 7:45 мск, украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу", - говорится в пресс-релизе пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

В конце прошлой недели Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины предупредило о начале 23 сентября строительных работ на "Каланчаке": "Будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все машины будут перенаправляться в (пункт пропуска - ИФ) "Чаплынка", где оформление будет осуществляться в штатном режиме".

"По независящим от пограничного управления ФСБ России по республике Крым причинам пропуск лиц через государственную границу Российской Федерации осуществляется только на пешеходном направлении", - отмечают крымские пограничники.

Они рекомендует людям, планирующим поездки за границу на машинах, учитывать сложившуюся ситуацию и следовать из Крыма через пункты пропуска "Перекоп" и "Джанкой".

"Пункт пропуска "Перекоп" предназначен для пересечения границы только гражданами России и Украины. Граждане третьих стран в данный момент могут проследовать пешим порядком или на транспортном средстве через пункт пропуска "Джанкой" и только пешим через пункт пропуска "Армянск", - уточняется в пресс-релизе.

За предыдущие сутки через границу Крыма с Украиной через три пункта пропуска пропустили порядка 9 тыс. человек и более 1,4 тыс. транспортных средств, половина из них проследовала через пункт пропуска "Армянск".

В настоящее время скопление машин в пунктах пропуска "Перекоп" и "Джанкой" нет, отмечают крымские пограничники. "В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска", - обещают в ведомстве.

На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".