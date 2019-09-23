Все 77 центров образования "Точка роста" откроются в Подмосковье во вторник

23.09.19 16:05

Фото пресс-службы Минобразования Московской области

23 сентября. Interfax-Russia.ru - В школах 36 городских округов Московской области во вторник, 24 сентября, одновременно откроются 77 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба Минобразования региона.

"Торжественное открытие пройдет в Бутовской школе №2 Ленинского городского округа, где в режиме конференц-связи подмосковные школьники поделятся с другими регионами впечатлениями и ожиданиями от работы новых центров", - приводятся в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

Она отметила, что на оснащение каждого центра было выделено порядка 2,6 млн рублей из федеральном, областного и муниципального бюджетов. В них смогут проходить обучение более 31,5 тыс. детей.

Как сообщалось, образовательные центры будут оснащены шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами.

"Точки роста" - это специализированные центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые создаются на базе сельских общеобразовательных школ.